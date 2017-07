Das Management geht nach wie vor davon aus, dass die Verkäufe auch im zweiten Halbjahr markant anziehen werden. Die Erlöse nahmen zwischen April und Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37% auf 181,5 Mio EUR zu, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. AMS hatte Verkäufe im Wert zwischen 174 bis 181 Mio EUR in Aussicht gestellt. Sämtliche Endmärkte hätten nun zu dieser positiven Entwicklung beigetragen, wurde betont.

Die Bruttogewinnmarge (bereinigt) bildete sich jedoch auf 41% von 56% deutlich zurück. Der EBIT (bereinigt) kam in der Folge mit 1,3 Mio EUR nur knapp im schwarzen Bereich zu liegen, und das Reinergebnis fiel mit -17,8 Mio EUR sogar klar negativ aus. Der erwartete Rückgang der Profitabilität spiegle die Unterauslastung der erweiterten Fertigungskapazität der gekauften Firma Heptagon wider, hiess es zur Begründung.

Die von AMS vorgelegten Zahlen haben die Prognosen der Analysten beim Umsatz leicht übertroffen, beim Gewinn jedoch verfehlt. Die Experten hatten im Durchschnitt (AWP-Konsens) mit einem Umsatz von 177,8 Mio EUR, einem EBIT von 2,2 Mio und einem Reinverlust von 12,3 Mio gerechnet.

Im laufenden dritten Quartal erwartet AMS nun eine "erhebliche Aufwärtsdynamik". Der Hochlauf neuer optischer Lösungen im Consumer-Geschäft beginne sich auszuwirken, so das Management. Auf Basis eines derzeitigen EUR/USD-Wechselkurses von 1,16 wird ein Umsatz von 260 bis 290 Mio EUR angepeilt. Im gesamten zweiten Halbjahr wird zudem eine "Rekordentwicklung" mit einem "erheblichen sequentiellen Umsatzwachstum im vierten Quartal mit einer erwarteten Wachstumsrate des Umsatzes in der Grössenordnung der erwarteten Wachstumsrate vom zweiten zum dritten Quartal" in Aussicht gestellt. Die bereinigte operative Ergebnismarge soll sich dabei im dritten Quartal auf über 10% verbessern.

Ausserdem erhöht das Management seine Mittelfristziele. Für den Zeitraum 2016 bis 2019 wird nun eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 40% angestrebt (bislang: 30%). Die EBIT-Marge (bereinigt) soll dabei ab 2019 unverändert bei 30% zu liegen kommen.

(AWP)