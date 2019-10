Der österreichische Sensorhersteller AMS, der an der Schweizer Börse SIX kotiert ist, will das Ergebnis seines Übernahmeversuchs bekannt geben. AMS bot den Osram-Aktionären 41 Euro je Osram-Aktie. Damit wäre Osram insgesamt mehr als 3,9 Milliarden Euro wert.

Der steirische Sensorhersteller hat sich selbst eine Schwelle gesetzt: Wenn nicht die Eigentümer von mindestens 62,5 Prozent der Osram-Aktien zustimmen, ist der Plan gescheitert.

Die deutsche Gewerkschaft IG Metall und der Osram-Betriebsrat lehnen eine Übernahme durch AMS ab, weil sie eine Zerschlagung des Unternehmens befürchten. Grund ist zudem die Finanzierung: AMS ist bereits hoch verschuldet und will die Übernahme mit Hilfe weiterer Milliardenkredite bezahlen.

