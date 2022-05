In Kambodscha wird DKSH für das Unternehmen Kao Industrial (Thailand) Ltd Haushalts- und Körperpflegeprodukte vertreiben, wie DKSH am Freitag mitteilt.

Die Geschäftseinheit Consumer Goods von DKSH wird darüber hinaus in Taiwan für den Vertrieb von "CO2-neutral" produzierter Hafermilch sowie der gesamten Produktepalette der australischen Firma Wide Open Agriculture Ltd verantwortlich sein. Finanzielle Angaben zu den Aufträgen macht DKSH wie üblich nicht.

(AWP)