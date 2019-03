Der Logistikkonzern konnte laut Mitteilung vom Montag mit Dienstleistungen im eCommerce-Geschäft in Grossbritannien, der Türkei, den USA, Kanada und Brasilien zulegen. Ein Auftragsvolumen gab das Unternehmen nicht bekannt.

Der grenzüberschreitende eCommerce habe in den vergangenen Jahren deutlich zugelegt und werde in Zukunft weiter rasch wachsen, ist man bei Ceva überzeugt. In diesem Markt will das Unternehmen unter anderem mit neuen Lager- und Last-Mile-Dienstleistungen punkten. Entsprechend werde man in Lösungen zur Lieferung von Waren auf der letzten Meile bis zum Kunden investieren.

(AWP)