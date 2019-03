Mit dem Kauf will das Unternehmen die Position in margenstarken Geschäftsfeldern wie dem Food-Service Bereich verbessern und die führende Marktposition im Bereich Konsumgüter in Asien stärken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess.

DHSH hatte den Kauf zum Preis von 160 Millionen Franken im Dezember 2018 bekanntgegeben. Ende Februar hatte die grosse Mehrheit der Auric Aktionäre in Malaysia der Transaktion an einer ausserordentlichen Generalversammlung zugestimmt.

Der Umsatz von Auric Pacific wurde auf 185 Millionen Franken beziffert und der operative Gewinn (EBIT) auf rund 14 Millionen. Das Geschäft wird ab dem 1. April 2019 vollkonsolidiert, wie DKSH weiter schrieb.

Auric Pacific ist ein Marktexpansionsdienstleister für Konsumgüter in Singapur und Malaysia mit einem Produktportfolio von über 150 Marken. Zudem betreibt das Unternehmen ein Lebensmittelservice-Geschäft für Hotels, Restaurants und Cafés. Es besitzt mit "SCS" und "Buttercup" zwei Eigenmarken. Das Führungsteam sowie die Mitarbeiter werden übernommen und Teil der Geschäftseinheit Konsumgüter von DKSH.

