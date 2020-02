Axieo erwirtschaftet aber mit 120 Mitarbeitern rund 120 Millionen Franken Umsatz. Das Geschäft wird per März 2020 vollkonsolidiert, wie DKSH am Freitag mitteilte. Mit dem Kauf erweitere der auf die Asien-Pazifik-Region spezialisierte Dienstleister sein Geschäft in Australien und Neuseeland weiter und verstärke die geografische Abdeckung der Geschäftseinheit Spezialrohstoffe, heisst es weiter.

Die Geschäftseinheit Spezialrohstoffe von DKSH vertreibt Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe für die Pharma-, Kosmetik-, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie für industrielle Anwendungen. Am Donnerstag hatte DKSH bereits den Abschluss der Übernahme des ebenfalls in Australien und Neuseeland tätigen Field Marketing-Anbieters Crossmark bekanntgegeben.

(AWP)