Unter dieser Vereinbarung wird DKSH künftig pharmazeutische Verbindungen (Quats) an die wichtigsten Kunden von Novo Nordisk in 11 Märkten in Asien liefern, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Zum finanziellen Umfang des Auftrags machte das Unternehmen keine Angaben.

Konkret wird die DKSH-Geschäftseinheit Performance Materials Kunden von Novo Nordisk in Australien, Neuseeland, Japan, Indonesien, Südkorea, Thailand, Malaysia, Philippinen, China, Taiwan und Singapur beliefern.

Novo Nordisk Pharmatech ist Teil des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk und gehört gemäss Mitteilung zu den weltweit führenden Anbietern von rekombinantem Insulin für Zellwachstumsmedien und Quats für die Pharma- und Biotech-Branche.

(AWP)