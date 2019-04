Trump hat nun wieder die EU im Visier. Anfang der Woche hat sein US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer eine Liste für Zölle in Höhe von 11 Mrd. Euro vorgelegt, die er gegen die EU verhängen will, weil die dem europäischen Flugzeugbauer Airbus SE mit Subventionen unter die Arme greift. Man kann der US-Administration in vieler Hinsicht eine fragwürdige und schädliche internationale Handelspolitik attestieren. Aber in diesem Fall ist das Vorgehen der USA durchaus verständlich.

Die USA und die EU streiten seit 2004 über Staatsbeihilfen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing Co. In dem seit 15 Jahren anhängigen WTO-Verfahren konnte bislang weder eine Einigung noch ein Ende der Subventionspraxis in der EU oder in den USA erzielt werden. Die WTO hat den Europäern und auch den USA bescheinigt, dass keiner der beiden Handelspartner die Begünstigungen für seinen Flugzeugbauer vollständig abgebaut hat. Dass den Amerikanern die Geduld ausgeht ist nachvollziehbar.

Wer wie die Bundesregierung das WTO-Verfahren verteidigt, muss eingestehen, dass dieses Verfahren in der Luftfahrtindustrie bislang nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert hat. Entscheidend ist: Statt die WTO in Frage zu stellen - wie viele von US-Präsident Trump erwartet haben - handelt die US-Administration mit der Androhung von Strafzöllen innerhalb des geltenden WTO-Rahmens. Über die rechtmässige Höhe der Strafzölle könnte letztendlich ein WTO-Schiedsgericht entscheiden. Der Druck nach 15 Jahren nun endlich zu einer Verständigung zu kommen ist damit gestiegen.

Und so lässt sich eines schon jetzt feststellen: Strafzölle gegen illegale Subventionen im Luftfahrtbereich machen mehr Sinn als Strafzölle gegen die Autoindustrie wegen angeblicher Sicherheitsbedenken. Und weniger schädlich sind die angedrohten Zölle auf Käse, Olivenöl, Wein, Meeresfrüchte und Luftfahrt für die europäische Wirtschaft allemal. Jetzt heisst es nur abzuwarten, ob der EU-US-Handelsstreit darauf beschränkt bleibt.

(Bloomberg)