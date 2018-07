"Jetzt gibt es wieder Hoffnung", ist sich Bürgermeister Dick Bodi von New Madrid im US-Bundesstaat Missouri sicher. Seit Mitte Juni rauchen die Schlote in der Aluminium-Hütte im Umland der Kleinstadt wieder. Jahrelang war das Werk im äussersten Südost-Zipfel des Bundesstaates eingemottet. Hinter vorgehaltener Hand sind sich viele in der Republikaner-Hochburg einig, wem sie dieses Wunder zu verdanken haben: US-Präsident Donald Trump und seinen Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium.

Doch in Jerry's Cafe, wo sich Farmer und Hüttenarbeiter auf eine Tasse Kaffee treffen, wird das Thema gerne umschifft: "Die Leute wollen nicht über Handel sprechen", sagt Farmer Justin Rone, dessen Familie seit Generationen Sojabohnen und Baumwolle anbaut: "Es ist besser, sich über die Ernte zu unterhalten und ansonsten das Haupt zum Beten zu senken." Der von Trump vom Zaun gebrochene Handelskonflikt trennt die Heimatfront im Mittleren Westen in Gewinner und Verlierer: Zu letzteren gehören auch die Sojabauern der Gegend.

Seit sich der Handelsstreit mit China hochgeschaukelt hat, sind saftige Zölle von 25 Prozent fällig. Das bekommt der Bezirk um New Madrid besonders zu spüren, denn hier sind Sojabohnen für viele Farmer die Haupteinnahmequelle. Sie verkaufen ihre Bohnen an Frachtgesellschaften, die sie über den Mississippi flussabwärts zur Küste bringen, von wo sie per Schiffe in alle Welt gelangen. Rund die Hälfte der amerikanischen Sojabohnen gingen voriges Jahr in den Export. Etwa ein Viertel der Ernte wurde nach China verschifft. Das Milliarden-Geschäft mit der Sojabohne läuft jedoch schon länger nicht mehr so gut wie früher, seit es zu einer Schwemme auf den Weltmärkten gekommen ist.

Mit den chinesischen Strafzöllen verdüstern sich die Zukunftsaussichten für die Branche im Mittleren Westen weiter. Dabei überlegt sich so mancher frühere Hüttenarbeiter in Missouri, ob er nicht in seinen angestammten Job zurückgehen und dem Ausweichjob in der Landwirtschaft den Rücken kehren soll. Das musste auch Farmer Rone erfahren, dem nun einige Erntehelfer von der Fahne gehen, denen er Lohn und Arbeit verschafft hat. Rone kann es ihnen nicht verübeln: "Ich bin froh für sie, wir alle sind es. Doch wir Farmer müssen sehen, was kommt."

Tränen vor Glück

Bei Personalchefin Kathee Brown vom Aluminiumwerk "Magnitude 7 Metals" stapeln sich derweil die Bewerbungen, und das Telefon steht nicht mehr still: Viele, die bei ihr anrufen, waren früher in der Hütte am selben Standort beschäftigt, bevor das Werk 2016 eingemottet wurde. Manche können ihr Glück kaum fassen und brechen in Tränen aus, wenn sie von Brown einen Rückruf erhalten. Die neuen Besitzer des Werks wollen 465 Mitarbeiter einstellen - doch mehr als doppelt soviele Bewerbungen liegen vor.

Zuletzt waren nur noch wenige Angestellte mit Sicherungsarbeiten in der eingemotteten Hütte beschäftigt. Der neue Betriebschef Steve Rusche verweist darauf, dass der Käufer die Hütte nicht nur ausschlachten wolle, sondern den Arbeitern eine echte Zukunft biete. Ohne die US-Regierung wäre dies aus seiner Sicht wohl nicht gelungen: "Ausschlaggebend waren letztlich die in Washington ausgearbeiteten Metall-Zölle", sagt Rusche erfreut.

Neil Priggel sieht die in der fernen US-Hauptstadt getroffenen Zollentscheidungen hingegen mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Auch er war früher im Aluminiumwerk beschäftigt, leitet aber auch gemeinsam mit seinen Brüdern eine Farm. Als Trump im März die Stahlzölle bekanntgab, sei es ihm durch den Kopf geschossen: "Wir sind gerettet." Doch der zweite Gedanke war: "Nun müssen wir unsere Farm schützen."

