Der chinesische Vize-Regierungschef Liu He wird an diesem Donnerstag und Freitag zur nächsten Runde der Handelsgespräche mit den USA nach Washington reisen. Das kündigte das chinesische Handelsministerium am Dienstag in Peking an. Chefunterhändler Liu wird demnach den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin treffen.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hatte sich zuvor optimistisch über die anstehende neue Gesprächsrunde geäussert. "Wir denken, dass es eine Chance gibt, dass wir etwas sehr Substanzielles tun können", sagte er. China müsse allerdings eine humane Lösung für die politischen Proteste in Hongkong finden. Die dortige Situation habe das Potenzial, die Handelsgespräche zu beeinträchtigen.

Die beiden weltgrössten Volkswirtschaften überziehen sich seit Monaten gegenseitig mit Strafzöllen. Darunter leidet mittlerweile die globale Konjunktur. Trump stört unter anderem, dass China weit mehr Waren in die USA liefert als von dort bezieht.

(Reuters)