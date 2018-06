Sollte US-Präsident Donald Trump den Streit weiter eskalieren "können wir die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass China zurückschlägt, in dem es eine harte Linie fährt mit den Riesen des Dow-Jones-Index als Ziel", hiess es in einem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar der Zeitung "Global Times".

Ohnehin könnten die Aktienkurse in den USA wegen der Öffnung der chinesischen Märkte sinken, hiess es weiter: Globale Investoren würden zunehmend Geld aus amerikanischen Aktien abziehen und dafür chinesische Titel kaufen.

Trump hatte am Montagabend mit neuen Zöllen gedroht, China kündigte seinerseits für diesen Fall neue Vergeltungsmassnahmen an. Experten haben spekuliert, dass die Regierung in Peking etwaige Vergeltungsmassnahmen gegen US-Unternehmen in China richten könnten, da die Volksrepublik schlicht nicht genug Waren aus den USA für weitere Vergeltungszölle importiere.

