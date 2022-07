Die beiden Unternehmen wollen dabei Patienten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit hochwertigen pharmazeutischen Produkten versorgen.

Die Zusammenarbeit erstreckt sich laut einer am Montag publizierten Mitteilung des auf Asien fokussierten Vertriebsspezialisten auf die Länder Laos, Kambodscha, Myanmar, Hongkong, Singapur, Taiwan, Malaysia und die Philippinen. DKSH werde Pharmanovia durch den Aufbau von Vertriebs- und Marketingteams vor Ort unterstützen und den Produktvertrieb in den Märkten übernehmen. Dadurch sollen die die Produkte von Pharmanovia den Handel, Spitäler, andere medizinische Kanäle sowie Patienten in der gesamten Region erreichen.

(AWP)