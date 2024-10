«Wenn es gut läuft, wird der Kfz-Markt erst 2026 wieder im Plus sein», sagte Jonas Krotzek, Zentralbereichsleiter beim grössten Auto-Rückversicherer in Deutschland, der Hannover-Rück-Tochter E+S Rück, am Montag in Baden-Baden. Die Kfz-Prämien dürften 2025 im Schnitt um 12,5 Prozent steigen, schätzt E+S-Rück-Experte Stefan Schmuttermair. Unter dem Strich seien effektive Preiserhöhungen von knapp zehn Prozent zu erwarten, bei Vollkasko-Tarifen sogar um zwölf Prozent. Doch selbst damit schrieben die Erstversicherer noch Verluste.