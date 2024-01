Die Lage sei unverändert, teilte das Unternehmen am Montag auf einer Kunden-Website mit. Am kommenden Montag werde die Situation erneut überprüft. Die weltweit fünftgrösste Reederei mit Sitz in Hamburg hat - wie einige Rivalen auch - die Route durch das Rote Meer seit Wochen gemieden und dabei auf die unsichere Lage in dem Seegebiet in Nahost verwiesen. Die Route über das Rote Meer, den Suezkanal und das Mittelmeer ist die kürzeste Schiffsverbindung zwischen Südostasien und Europa. Wegen der Umleitung um die Südspitze Afrikas gibt es Verzögerungen, steigende Kosten und höhere Gebühren.