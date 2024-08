Die landesweite Erhebung ergab zudem, dass nur noch vier Prozent der Befragten den unabhängigen Kandidaten Robert Kennedy Jr. unterstützen nach zehn Prozent im Juli. Die Online-Umfrage hat eine Fehlermarge von etwa drei Prozentpunkten. An der August-Umfrage war Reuters nicht beteiligt. US-Vizepräsidentin Harris geht mit dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, in die Präsidentschaftswahl am 5. November.