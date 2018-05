Zum Vergleich: Vor drei Jahren waren es gerade mal gut 8 Millionen und im 2016 betrug das Kreditvolumen bereits 55 Millionen Franken. Insbesondere institutionelle Anleger hätten den Markt für sich entdeckt und trügen zum rasanten Wachstum bei, so der Befund der am Dienstag erstmals veröffentlichten Studie, die in Zusammenarbeit mit PwC und der Swiss Marketplace Lending Association entstand.

Vor allem KMU-Kredite

Das "Crowdlending Survey 2018" zeige zudem, dass der Grossteil der Mittel an KMUs geht. Dieser Bereich generierte laut Studie ein Volumen von rund 112 Millionen Franken. Weitere 52 Millionen wurden als Privatkredite vergeben und Kredite für Immobilien beliefen sich auf 23 Millionen.

Die insgesamt 187 Millionen Franken an vergebenen Krediten teilten sich per Ende 2017 auf 14 aktive Crowdlending-Plattformen auf. Diese dürfen laut Studienautoren zudem auch im laufenden Jahr mit einem anhaltend hohen Wachstum rechnen. Das Volumen im Jahr 2018 wird von den Experten auf 400 bis 500 Millionen Franken geschätzt.

Als Crowdlending wird die Vermittlung von Fremdkapital zwischen Kapitalgebern und Kapitalnehmern über das Internet bezeichnet. Unterschieden wird in der Studie zwischen Privat- und Unternehmenskrediten sowie Krediten für Immobilien.

(AWP)