Nach aktuellem Stand dürfte die Heiratsstrafe abgeschafft beziehungsweise die Individualbesteuerung von Ehepartnern eingeführt werden.
Den aufgrund der Auszählung bekannten Ergebnissen zufolge wollen 54 Prozent der Stimmenden das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung annehmen.
Die Zustimmung entspricht den Umfragen, die das Meinungsforschungsunternehmen Leewas im Vorfeld des Urnengangs durchgeführt hatte. In der jüngsten Befragung waren 53 Prozent für die Vorlage, 44 Prozent sprachen sich dagegen aus. Der Rest war noch unentschlossen.
Bargeld wird in der Bundesverfassung verankert
In der Abstimmung über die Bargeldinitiative respektive den Gegenvorschlag dürfte gemäss den bereits bekannte Resultaten der Gegenvorschlag durchkommen. Auch dieser will das Bargeld in der Bundesverfassung verankern und wird voraussichtlich durch eine rund 73-prozentige Mehrheit getragen. Die Initiative findet bei 45 Prozent der Stimmenden Anklang.
Die SRG-Initiative («Halbierungsinitiative»), welche die Abgabe für Privathaushalte auf 200 Franken pro Jahr zu begrenzen will, steht vor einem Nein. Nach gegenwärtigem Stand stimmen 62 Prozent dagegen.
Chancenlos bleibt die Klimafonds-Initiative. 71 Prozent sagen laut dem Auszählungsstand Nein dazu.
(cash)