Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt energieeffiziente Wärmetauscher und erzielte nach Angaben von Zehnder im Geschäftsjahr 2018 mit rund 30 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 6 Millionen Euro. Ein Verkaufspreis wird nicht genannt.

Damit stärke Zehnder seine führende Rolle in der Anwendung von Wärmetauschern für Wohngebäude in Europa, hielt das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué fest. Recair solle als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Gruppe weitergeführt werden. Dabei würden alle Mitarbeitenden übernommen, und auch die beiden Firmengründer würden Recair weiterhin unterstützen.

(AWP)