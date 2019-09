Ceva erhält einen neuen Fünfjahresvertrag bis 2024, der zwei Anlagen im Norden von Sao Paulo umfasst, die sowohl zivile als auch militärische Helikopter fertigen.

So wird Ceva weiterhin den Transport und die Lagerbewirtschaftung in Atibaia sowie die Lagerbewirtschaftung in Itajuba übernehmen, wie das Unternehmen, das nach der Übernahme durch die französische Reederei CMA CGM vor der Dekotierung steht, am Mittwoch mitteilte. Die Airbus-Tochter Helibras ist seit 2013 Kunde von Ceva.

(AWP)