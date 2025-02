Der als aktivistischer Investor bekannte Gregor Greber hält zusammen mit Christopher Detweiler neuerdings 13,1 Prozent am Unternehmen, wie Hochdorf am Montag mitteilte. Sie wollen nun in den Verwaltungsrat einziehen und ausserdem Andreas Leutenegger zum Präsidenten wählen lassen. Deshalb haben zwei neue Grossaktionäre die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung beantragt.