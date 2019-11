Die Branchenaufsicht Federal Communications Commission (FCC) gab am Dienstag grünes Licht für den Zusammenschluss. Der Vorsitzende und zwei republikanische Kommissionsmitglieder befürworteten laut einer Mitteilung der Behörde die rund 26 Milliarden Dollar schwere Firmenehe, zwei demokratische FCC-Mitglieder stimmten dagegen.

Zuvor hatte bereits das US-Justizministerium die Fusion genehmigt, an die Erlaubnis aber Bedingungen wie den Verkauf von Konzernteilen und Mobilfunkfrequenzen geknüpft. Durch den Zusammenschluss von T-Mobile und Sprint entsteht ein Mobilfunkriese, der auf gut 130 Millionen Kunden und einen Jahresumsatz von rund 76 Milliarden Dollar kommt.

In trockenen Tüchern ist das Projekt aber noch nicht, denn mehrere US-Bundesstaaten klagen vor einem Bundesgericht in New York dagegen. Sie befürchten, dass eine Fusion der Nummern drei und vier des US-Mobilfunkmarktes die Preise in die Höhe treibt. Ein Verhandlungstermin wurde für den 9. Dezember festgelegt.

(AWP)