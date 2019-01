Die UBS blickt auf ein schwaches viertes Quartal zurück. Die grösste Schweizer Bank erleidet im Jahresvergleich einen Ertragsrückgang und schrammt sowohl beim bereinigten Vorsteuergewinn als auch beim den Aktionären anrechenbaren Reingewinn weit an den Erwartungen der Analysten vorbei.

Enttäuschend fällt einmal mehr der Ergebnisbeitrag aus dem Global Wealth Management aus. Dieses gilt als Paradedisziplin der UBS. Mit 13 Basispunkten liegt die Nettomarge in diesem Bereich weit unter den 17 Basispunkten aus dem dritten Quartal. Gleichzeitig haben Kunden unter dem Strich fast 8 Milliarden Franken an Vermögen abgezogen.

Die UBS versucht denn auch, die Aktionäre mit einer grosszügigen Erhöhung der Jahresdividende auf 0,70 Franken je Titel versöhnlich zu stimmen. Darüber hinaus will die Grossbank im Jahresverlauf für eine Milliarde Franken eigene Titel zurückkaufen.

Wie die ersten Kursindikationen aus dem vorbörslichen Handel von Julius Bär verraten, scheint diese Taktik allerdings nicht aufzugehen. Zur Stunde wird die UBS-Aktie mit einem satten Minus von 2,4 Prozent auf einen Mittelkurs von 13,10 Franken abgestraft. Die Aktie der Credit Suisse gerät ebenfalls unter Verkaufsdruck und verliert 1,2 Prozent auf einen Mittelkurs von 12,05 Franken.

Übertriebener Optimismus am Investorentag

Der Bankenanalyst von Baader-Helvea macht vor allem das enttäuschende Abschneiden im Investment Banking für den Gewinnrückgang verantwortlich. Auf Konzernebene liegt der Vorsteuergewinn um gut 10 Prozent unter seinen eigenen Erwartungen. Die Markterwartungen werden sogar um gut 20 Prozent verfehlt. Das wiederum bleibt nicht ohne Folgen für die Kernkapitalquote. Sie fällt im Jahresvergleich um 40 Basispunkte auf 13,1 Prozent und liegt damit ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Die UBS-Aktie wird bei Baader-Helvea mit einem Kursziel von 18 Franken zum Kauf empfohlen.

Auch sein Berufskollege bei der Citigroup findet keine positiven Worte. Die Gewinnentwicklung sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die Eigenkapitalbasis sei geschrumpft und die Kunden hätten Gelder in Milliardenhöhe abgezogen, so lautet sein ziemlich ernüchterndes Urteil. Seines Erachtens enttäuschen neben dem Investment Banking auch die beiden wichtigen Geschäftsbereiche Global Wealth Management und Personal & Corporate Banking. Der Analyst zeigt sich überrascht, dass die UBS so kurz nach dem von Optimismus geprägten Investorentag mit einem derart schwachen Ergebnis aufwartet. Nichtsdestotrotz hält er an der Kaufempfehlung sowie am Kursziel von 17,70 Franken fest.

Commerzbank-Analyst pokerte (zu) hoch

Erklärungsbedarf dürfte der Bankenanalyst der Commerzbank haben. In einer Unternehmensstudie hatte er nur einen Tag vor der Ergebnisveröffentlich die Wiederabdeckung der UBS-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 15 Franken aufgenommen. Dabei argumentierte er mit dem gedrückten Kurs-Buchwert-Verhältnis von eins, letztmals gesehen in den Krisenjahren 2008 und 2012 sowie mit der attraktiv hohen Dividendenrendite. Nun werden die bei 0,71 Franken je Titel liegenden Dividendenerwartungen des Commerzbank-Analysten knapp verfehlt.

Wie es im hiesigen Berufshandel heisst, zeigte sich die Börse am Montag nicht sonderlich beeindruckt von der Kaufempfehlung. Die UBS-Aktie gab ein knappes Prozent nach und schnitt damit sogar schlechter ab als jene der Erzrivalin Credit Suisse.