Die Innovationen des Unternehmens und Wachstumsinvestitionen würden auch in den kommenden Jahren für profitables Wachstum sorgen, liess sich CEO Arnd Kaldowski in einer Mitteilung im Vorfeld eines Investorentags am Dienstag zitieren.

An dem Anlass werde Sonova "unter Beweis stellen, dass wir bei der Umsetzung unserer strategischen Wachstumsinitiativen gruppenweit gute Fortschritte erzielt haben", so Kaldowski.

Der Investorentag wird virtuell durchgeführt. Die Präsentationen beginnen um 13.30 Uhr.

(AWP)