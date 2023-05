Dollarstärke und Nachfragesorgen setzen Metallen zu

Der Dollar-Anstieg drückte auf die Preise von Industriemetallen wie Kupfer, Zink und Nickel, da in der US-Währung gehandelte Rohstoffe teurer wurden. Kupfer verbilligte sich um bis zu ein Prozent auf 8216 Dollar je Tonne. Auch aus fundamentaler Sicht mangelt es Experten zufolge an positiven Impulsen. "Während sich die Produktion aus China weiter verbessert, bleibt der Verbrauch schwach, was zu einem Aufbau von Lagerbeständen für Endverbraucher führt", schrieben die Analysten von Sucden Financial in einem täglichen Bericht über Basismetalle.