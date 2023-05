Investitionspläne der Chipindustrie und gute Handelsdaten im April trieben die Kurse. Der Chiptestausrüster Advantest war mit einem Plus von 7,4 Prozent der größte Gewinner im Nikkei und stieg auf ein Rekordhoch. Japans Exporte stiegen im April um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Daten des Finanzministeriums zeigten. Sie blieben damit zwar knapp unter den Erwartungen, aber die Investoren nahmen es in einem schwierigen Klima hin. "Obwohl sich die Exporte gegenüber dem Vormonat verlangsamt haben, war dieses Ergebnis im Vergleich zu anderen nordostasiatischen Ländern immer noch relativ gut", schrieben die Analysten von ING in einer Kundenmitteilung.