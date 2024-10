Finanzielle Abhilfe dürfte laut einem Medienbericht der Verkauf von Unternehmensteilen schaffen. Mit der Trennung von Randbereichen und Geschäften, die sich unterdurchschnittlich entwickelten, könnte Boeing dringend benötigtes Geld einnehmen, schrieb das «Wall Street Journal» am Sonntag. Erst in der vergangenen Woche hatte Boeing erste Konturen für ein 25-Milliarden-Dollar-Refinanzierungspakets geschnürt, mit dem das Unternehmen in den nächsten drei Jahren stabilisiert werden soll. In einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hatte der Konzern mitgeteilt, eventuell schrittweise neue Aktien zu emittieren oder Schulden aufzunehmen. Dies im Volumen von bis zu 25 Milliarden US-Dollar. Zudem sicherte sich das Unternehmen eine Kreditlinie von 10 Milliarden Dollar.