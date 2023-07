Für drei Projekte in Belgien, Frankreich und Kroatien erhält der Zementkonzern Holcim Zuschüsse der EU. Die drei Projekte zur Speicherung und Nutzung von Kohlendioxid (Carbon Capture Utilization and Storage CCUS) seien unter anderem aufgrund der ausgereiften Technologien und fortschrittlicher Partnerschaften ausgewählt worden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Sie sollen zum "Green Deal" der EU beitragen, der dank "sauberen Technologien" bis ins Jahr 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft erreichen will.