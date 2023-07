So reduzierte sich der Umsatz um 11,0 Prozent auf 13,07 Milliarden Franken deutlich. Nebst den erwähnten Devestitionen hat Holcim aber auch die Expansion im Dachgeschäft und in anderen Baubereichen mit einer Reihe von Übernahmen fortgesetzt. Bereinigt um die Einflüsse der diversen Änderungen im Konsolidierungskreis ergab sich auf vergleichbarer Basis ein organisches Wachstum von 7,4 Prozent, wie Holcim am Donnerstag mitteilte.