Ein weiterer ZKB-Top-Pick aus dem SMI ist Nestlé. Der Nahrungsmittel-Konzern überzeuge mit defensiven Qualitäten, so die Experten. Novartis bleibt für die ZKB zudem der Top-Pick im Pharmasektor. Die Aktie konnte an der Börse in diesem Jahr überzeugen: Mit einer Performance von 4 Prozent schnitt der Titel viel besser als der Genussschein des Konkurrenten Roche (minus 22 Prozent). Mit Blick auf die vergangenen Jahre sehen Novartis-Aktionäre aber einiges mehr an Aufholpotenzial.