Dabei gehe es um Gelder in Höhe von 300 Millionen Franken, die von einer staatlichen Institution aus dem Libanon stammten. Diese seien aus dem Libanon in die Schweiz überwiesen worden und meist nach kurzer Zeit an andere Konten im Libanon geflossen. Die betreffenden Transaktionen wurden zwischen 2002 und 2015 getätigt.