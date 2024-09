Konkret will das Unternehmen ein leichtes organisches Wachstum erzielen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Auch an der Gewinnprognose hält das Unternehmen fest. Bei der EBIT-Marge wird weiterhin das untere Ende des Zielbandes von 9 bis 12 Prozent angestrebt, in der Präsentation konkretisiert Huber+Suhner das Zielband dann auf 9 bis 10,5 Prozent.