Insgesamt sieht sich das Unternehmen für das Gesamtjahr in einer "soliden Ausgangslage". Im Industriesegment sei davon auszugehen, dass das Potenzial in der Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik noch nicht ausgeschöpft sei und mittelfristig auch das Geschäft mit Schnellladesystemen wieder an Dynamik zulegen werde.