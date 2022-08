Die Rally von Meme-Aktien wie Bed Bath & Beyond und AMC Entertainment erinnert an die Verrücktheiten des letzten Jahres.

Der Börsenkurs des Haushaltswaren-Einzelhändlers hat sich während einer neuntägigen Rally fast verdreifacht, während die Aktie der Kinofirma 65 Prozent kletterte. Die beiden Werte haben einen Korb von 37 Meme-Aktien, die von Bloomberg erfasst werden, in der vergangenen Woche um 10 Prozent nach oben getrieben, während die meistverpönten Aktien, die von einem Korb von Goldman Sachs erfasst werden, im gleichen Zeitraum um etwa 17 Prozent gestiegen sind.

Das Wiedererstarken spekulativerer Marktsegmente dürfte zum Teil auf die Bereitschaft einzelner Kleinanleger zurückzuführen sein, sich auf riskantere Geschäfte einzulassen und gegen Hedgefonds zu wetten. Eine Rally bei Tech-Aktien und anderen Wachstumswerten ließ das Plus des Nasdaq 100 Index gegenüber seinem Tiefstand vom Juni am Montag zeitweise auf 20 Prozent anwachsen. An der Wall Street wird indessen von einigen die Sorge geäussert, dass die US-Notenbank die Inflation ohne Rücksicht auf die Folgen für den Aktienmarkt bekämpfen will.

Die "klugen Köpfe" an der Wall Street seien "verwirrt, verblüfft und kämpfen mit Short-Positionen aus einer Position der Schwäche in Bezug auf Dynamik und Feuerkraft", so Mark Taylor, ein Händler bei Mirabaud Securities.

Bed Bath & Beyond stiegen am Montag um 40 Prozent. Eine Rekordzahl von 120,5 Millionen Aktien wechselte den Besitzer und die Aktie war der am zweithäufigsten gekaufte Wert auf der Fidelity-Plattform. AMC Entertainment gehörte zu den fünf meistgekauften Aktien auf der Plattform und verzeichnete ein Handelsvolumen, das dreimal so hoch war wie im vergangenen Monat üblich. Beide Unternehmen wurden zusammen mit GameStop am häufigsten auf der WallStreetBets-Plattform von Reddit erwähnt.

US-Aktien müssen auf breiter Front weiter steigen

Ein Korb von Meme-Aktien, der von Bloomberg verfolgt wird, stieg um 3,7 Prozent und setzte damit eine sechstägige Rally fort. Zu den Spitzenreitern der Gruppe gehörten GameStop und Express. Die kürzlich an die Börse gebrachte Magic Empire Global, ein wenig bekanntes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Hongkong, legte in den zwei Tagen seit dem Börsengang um 2825 Prozent zu.

"Die aufkommende Rally der Meme-Aktien wird nur anhalten, wenn die US-Aktien auf breiter Front weiter steigen", so Ed Moya, Senior Market Strategist bei Oanda. "Nachdem AMTD Digital die WallStreetBets-Gemeinde an die Möglichkeit rasanter Kursbewegungen erinnert hat, durchforsten viele Kleinanleger ihre Lieblingsaktien und versuchen, wieder einzusteigen."

Der rasante Anstieg und anschliessende Fall von AMTD Digital hat die Märkte sowohl verblüfft als auch in ihren Bann gezogen. Die Aktie verzeichnete einen atemberaubenden Anstieg von mehr als 32'000 Prozent, bevor sie einen Teil der Gewinne wieder abgab.

Stark geshortete Aktien wie Wayfair, Rent the Runway sowie Titel, die durch eine Blankoscheck-Fusion an die Börse gingen, wie 23andMe, verzeichneten zeitweise zweistellige Kursanstiege.

Short-Eindeckungen durch institutionelle Anleger

Nach Ansicht einiger Wall-Street-Beobachter könnten Short-Eindeckungen durch institutionelle Anleger den jüngsten Anstieg begünstigt haben. Mehr als die Hälfte der für den Handel verfügbaren Aktien von Bed Bath & Beyond sind laut Daten des Analyseunternehmens S3 Partners derzeit leerverkauft, während der Anteil der Leerverkäufe bei AMC Entertainment, GameStop und Wayfair jeweils bei etwa 20 Prozent liegt.

Ein von Goldman Sachs zusammengestellter Index, der die von Hedgefonds favorisierten Aktienwerte abbildet, stieg in der vergangenen Woche um 1,8 Prozent und lag damit 2,7 Prozentpunkte hinter den von Privatanlegern favorisierten Aktienwerten zurück - so viel wie seit März nicht mehr. Obwohl es noch früh im August ist, ist der Korb der von Privatanlegern favorisierten Unternehmen auf dem Weg zum besten Monat seit Januar 2021 im Vergleich zu den von Hedgefonds bevorzugten Unternehmen. Der Privatkundenkorb enthält Titel wie Delta Airlines Inc, die gerade die längste Serie wöchentlicher Kursgewinne seit 2020 verzeichnen konnten.

"Kleinanleger müssen schnell handeln, denn eine einzige Schlagzeile kann den gesamten Kursverlauf des Aktienmarktes verändern", so Quincy Krosby, Chief Global Strategist bei LPL Financial. "Kleinanleger fordern die Fed heraus, und sie fordern auch einige professionelle Anleger heraus, und bisher sind sie gut darin. Es ist riskant, weil es sehr schnell in die andere Richtung gehen kann."

(Bloomberg)