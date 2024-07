Das angeschlagene Biotechunternehmen Idorsia hat die EU-Zulassung für das Mittel Jeraygo (Aprocitentan) erhalten. Konkret geht es um den Einsatz von Aprocitentan zur Behandlung von resistentem Bluthochdruck bei erwachsenen Patienten in Kombination mit mindestens drei blutdrucksenkenden Medikamenten, wie Idorsia am Montag mitteilte. In den USA ist das Mittel bereits seit März zugelassen. Dort soll es unter dem Markennamen Tryvio lanciert werden.