Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken die Mieten allerdings um 0,27 Prozent, wie Homegate in Zusammenarbeit mit der ZKB ermittelte. Der Index misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise anhand der aktuellen Angebote auf dem Markt.

In den Kantonen zeigten sich unterschiedliche Entwicklungen. Im Kanton Zürich etwa stiegen die Angebotsmieten im Mai um 0,27 Prozent. In den Kantonen Solothurn, St. Gallen, Bern und Luzern gingen sie um 0,06 bis 1,39 Prozent nach oben. Der höchste Rückgang der Mieten wurde in den Kantonen Genf und Waadt mit jeweils minus 0,97 Prozent gemessen.

(AWP)