Die Übergabe erfolgt per 1. Januar 2019. Das Portefeuille an Online-Hypotheken hatten die Mobiliar und die BEKB im Rahmen der Kooperation family-net zwischen 2016 und 2018 aufgebaut. Schon bisher wurde dieses Portfolio damit durch die BEKB betreut. Die Refinanzierung erfolge durch die Mobiliar, teilte die BEKB am Donnerstagabend mit.

(AWP)