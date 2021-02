Dieser soll Ende März 2021 an der Schweizer Börse SIX kotiert werden. Der 2014 lancierte Fonds stand bisher nur qualifizierten Investoren offen. Mit dem Börsengang soll er einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht werden, wie Procimmo am Dienstag mitteilte.

Der Fonds investiert vor allem in Immobilien im Bereich Gewerbe, Industrie und Logistik. Laut Procimmo hat er seit der Lancierung eine durchschnittliche Anlagerendite von 7,4 Prozent erzielt und jährlich eine Dividende von mindestens 5 Prozent ausgeschüttet. Seine Kotierung ist für den 24. März 2021 vorgesehen.

Das Gesamtfondsvermögen des Fonds lag per Ende September 2020 bei 563,4 Millionen Franken. Diese waren investiert in 33 Immobilien in der Deutschschweiz mit einem Jahres-Mietertrag 2019 von knapp 29 Millionen. Den Betriebsgewinn, bzw. die EBIT-Marge, beziffert Procimmo auf durchschnittlich 73 Prozent seit der Lancierung.

Kapitalerhöhung um 60 Millionen Franken

Noch bevor der Fonds an die Börse gebracht wird, soll das Kapital noch einmal erhöht werden. Procimmo will damit rund 60 Millionen Franken einnehmen. Die Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung läuft vom 22. Februar bis am 9. März. Die Mittel daraus sollen hauptsächlich zur Stabilisierung des Fonds genutzt werden. Im Vordergrund stünden dabei die Reduktion der Fremdfinanzierungsquote sowie die Ausführung bestehender Bauprojekte.

Geprüft würden aber auch weiterhin zusätzliche Investitionen in kommerziell genutzte Immobilien. Dies sollen zwar ausserhalb der Stadtzentren liegen, aber in wirtschaftlich aktiven Regionen.

(AWP)