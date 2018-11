Der Wechsel wird nun per 6. Dezember erwartet, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. In diesem Zusammenhang plant die Gesellschaft auch eine Kapitalerhöhung unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre. Insgesamt sollen bis zu 6,3 Millionen neue Aktien mit einem maximalen Nettoerlös von rund 86,6 Millionen Franken ausgegeben werden, zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von 15 Prozent. Das Bezugsverhältnis beträgt den Angaben zufolge 3 zu 1, d.h. drei gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von 14,50 Franken je neuer Aktie. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Die Luzerner Kantonalbank habe sich verpflichtet, maximal 75 Prozent der neuen Aktien der Basistranche im Rahmen einer partiellen Festübernahme zu garantieren. Sämtliche nicht bezogenen neuen Aktien würden dann im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens in einer freien Platzierung öffentlich neuen Investoren in der Schweiz angeboten oder frei im Markt platziert.

Zudem habe man der Zürcher Kantonalbank sowie der Luzerner Kantonalbank eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 946'000 Aktien eingeräumt, welche innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem ersten Handelstag an der SIX ausgeübt werden könne, heisst es weiter.

Der Nettoerlös soll laut Mitteilung für den Erwerb weiterer Immobilienanlagen, für Investitionen im Zusammenhang mit der Planung/Realisierung von bestehenden Entwicklungsprojekten, der Entwicklung/Repositionierung von bestehenden Bestandsliegenschaften (Umsetzung der Objektstrategie) sowie der Festigung der Bilanzstruktur verwendet werden.

