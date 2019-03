Für das laufende Geschäftsjahr wird eine weitere Steigerung des Liegenschaftenertrags in Aussicht gestellt.

Der Liegenschaftsertrag erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent auf 58,2 Millionen Franken, wie Hiag am Montag mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, also vor Zukäufen, betrug die Zunahme 0,7 Prozent.

Einen substanziellen Beitrag leisteten dazu die Neubewertungen mit insgesamt 76,4 Millionen (VJ 33,3 Mio). Dazu trugen hauptsächlich neue, langfristige Vertragsabschlüsse, Akquisitionen und Entwicklungserfolgen bei. 4,1 Millionen stammten ausserdem aus dem Verkauf der letzten Papiermaschinen der Papieri in Biberist.

Wertberichtigungen bei Hiag Data

Einen negativen Ergebnisbeitrag in Höhe von 39,1 Millionen trug auf der anderen Seite wie früher angekündigt das Segment Hiag Data bei. Die Fokussierung des Geschäftsmodells von Hiag Data führte in der Berichtsperiode zu einer Verlängerung der Investitionsphase und zu Wertberichtigungen auf Investitionen in der Höhe von 16,5 Millionen.

Trotz dieses negativen Ergebnisbeitrags resultierte eine Steigerung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) auf 104,3 Millionen von 73,1 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich resultierte eine Steigerung des Gewinns um 5,9 Prozent auf von 60,9 Millionen, was einem Rekordergebnis entspricht.

Den Aktionären wird eine Erhöhung der Dividende um 10 Rappen auf 3,90 Franken vorgeschlagen. Die Ausschüttung soll einerseits aus dem Bilanzgewinn und anderseits mit einem für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfreien Anteil aus der Auflösung von Kapitaleinlagereserven von 1,73 Franken je ausstehende Aktie erfolgen.

Unveränderte Leerstandsquote

Der Wert des aus 114 Liegenschaften bestehenden Immobilienportfolios belief sich per Ende des Jahres auf 1,49 Milliarden nach 1,28 Milliarden Ende 2017. Die Nettorendite lag bei 3,8 Prozent verglichen mit 4,3 Prozent im Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2018 stieg die mittlere gewichtete Restmietdauer auf 9,7 von 7,9 Jahren. Die Leerstandsquote inkl. Entwicklungsliegenschaften betrug 2018 wie im Vorjahr 14,3 Prozent.

Ende 2018 umfasste das Entwicklungsportfolio rund 50 Projekte mit insgesamt 639'000 m2 Nutzfläche und einem erwarteten Investitionsvolumen für diese Projekte von 1,8 Milliarden. Davon sollen in den nächsten drei Jahren sieben Entwicklungsprojekte mit einer Nutzfläche von rund 40'000 m2 und einem Investitionsvolumen von gegen 93 Millionen in Angriff genommen werden.

Mit den Sale-and-Lease-Back-Akquisitionen in Brunegg, Goldach und Pratteln sei die mittelfristige und langfristige Entwicklungspipeline um drei attraktive, sehr gut erschlossene Standorte erweitert worden, hiess es weiter. Sie stärkten mit 5,9 Millionen jährlich über eine Vertragslaufzeit von je 15 Jahren den annualisierten Liegenschaftsertrag langfristig.

Ins laufende Jahr blickt das Unternehmen zuversichtlich. Aufgrund der jüngsten Akquisitionen und der anstehenden Fertigstellungen von Entwicklungsprojekten strebe Hiag 2019 eine "weitere Steigerung des vereinnahmten Liegenschaftsertrags an", schrieb die Gesellschaft. Zudem soll die angekündigte Partnerschaft zwischen SIX und Hiag Data im Verlauf der nächsten Monate konkretisiert werden.

(AWP)