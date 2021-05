Hiag kann daher nach dem Auszug der bisherigen Mieterin Lekkerland (Schweiz) ein Logistik-Areal nahtlos an ein führendes Schweizer Unternehmen im Zustellgrosshandel vermieten. Hiag habe mit der neuen Mieterin, die im Logistikbereich für den Out-of-Home-Markt sowie im Catering- und dem Gesundheitssektor tätig sei, einen zehnjährigen Mietvertrag für das Areal in Brunegg mit einer Nutzfläche von rund 11'000 Quadratmetern abgeschlossen, teilte die Basler Immobilienfirma am Dienstag mit.

Das Areal sei optimal an die Autobahnen A1 und A3 angebunden. Die Anschlussvermietung erfolge per Anfang November 2021. Bis zum Einzug der neuen Mieterin, werde Hiag geplante Erneuerungsmassnahmen umsetzen.

Derzeit sei die Nachfrage nach erstklassigen Logistik-Immobilien gross, heisst es in der Mitteilung weiter. Dieser Trend schlage sich spürbar in der Preisentwicklung für Topstandorte nieder.

(AWP)