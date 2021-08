Im Vorjahr hatten noch Folgekosten aus dem Konkurs des Grossmieters Rohner sowie das gescheiterte IT-Projekt der Tochter Hiag Data belastet. Das erste Halbjahr 2021 schloss der Basler Arealentwickler mit einem Konzerngewinn von 41,9 Millionen Franken ab, fast doppelt so viel wie im Vorjahr (22,1 Mio). Dies sei das beste Semesterergebnis seit dem Gang an die Schweizer Börse im Mai 2014, teilte Hiag am Freitag mit. Einen positiven Beitrag von 1,7 Millionen Franken leistete der Verkauf der kompletten Produktionsanlage der ehemaligen Rohner AG Pratteln.

Der Liegenschaftsertrag stieg um 4,0 Prozent auf 30,6 Millionen. Die Leerstandsquote über das Gesamtportfolio wurde um 2,4 Prozentpunkte auf 10,8 Prozent gesenkt, im Bestandesportfolio auf 9,7 von 13,0 Prozent Ende 2020.

Mit den Ergebnissen wurden die Erwartungen der Analysten vor allem beim EBITDA und Reingewinn deutlich übertroffen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich gemäss der Mitteilung "dank der guten Portfolio- und Mieterdiversifikation" wiederum in Grenzen gehalten. Man habe erneut vereinzelten Mieterin im vom Lockdown besonders betroffenen Gastronomie- und Freizeitbereich Mietzinsreduktionn von insgesamt 0,2 Millionen Franken gewährt.

Per Ende Juni 2021 setzt sich das Portfolio aus 118 Liegenschaften mit einem um 8,7 Prozent gesteigerten Wert von 1,78 Milliarden Franken zusammen. Hauptsächlich aufgrund dreier Akquisitionen sowie neuer Vertragsabschlüssen und Entwicklungsfortschritten betrugen die Effekte aus Neubewertungen 32,2 Millionen nach einer Aufwertung von 17,7 Millionen Franken im Vorjahr.

Kapitalerhöhung geplant - Ausblick

Zudem beruft der Verwaltungsrat für den 29. September eine ausserordentliche Generalversammlung ein, um eine Kapitalerhöhung genehmigen zu lassen. Konkrete Angaben zur Höhe und weitere Informationen würden mit der Einladung kommuniziert. Der Erlös soll zur Projektfinanzierung, zum Abbau der Verschuldung sowie für Zukäufe verwendet werden. An der ao GV soll zudem Anja Meyer als zusätzliches Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Für das zweite Halbjahr strebt Hiag eine Steigerung des vereinnahmten Mietertrags um 3 Prozent an, der annualisierte Mietertrag soll um 9 Prozent steigen. Zudem soll der Leerstand weiter sinken. Weiterhin will das Unternehmen das aktuelle Marktumfeld für gezielte Veräusserungen nutzen.

(AWP)