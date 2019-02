Die vom Hypothekenvermittler Moneypark erhobenen Richtsätze für Festhypotheken haben sich im Vergleich zum Jahresende 2018 kaum bewegt. Die Anbieter hätten leicht tiefere Kreditabsicherungskosten nicht weitergegeben und damit ihre Margen etwas verbessert.

Die durchschnittlichen Richtsätze für eine über zwei Jahre laufende Festhypothek lagen laut der Erhebung per Ende Januar mit 1,02 Prozent auf dem gleichen Niveau wie bereits Ende Dezember 2018. Die Richtsätze für fünfjährige Hypotheken beliefen sich ebenfalls auf unverändert 1,06 Prozent, während sie sich für zehnjährige Hypotheken leicht auf 1,47 Prozent nach 1,50 Prozent zurückbildeten. Die Daten umfassen gemäss Moneypark den Durchschnitt der Richtsätze von über 100 Banken und Versicherungen.

Das anhaltende tiefe Zinsniveau erklärt Moneypark in der Mitteilung mit der sich weiter abschwächenden Weltkonjunktur sowie den Problemen der Eurozone. Entsprechend verfolge die Europäische Zentralbank (EZB) ihre expansive Geldpolitik weiter, was auch die Entscheide der Schweizerischen Nationalbank (SNB) beeinflusse. Die Schweizer Hypothekarzinsen dürften auch 2019 seitwärts tendieren und auf tiefem Niveau verharren, prognostiziert das Finanzberatungs-Unternehmen.

Die Kreditabsicherungskosten seien im Januar wegen tieferer Inflationszahlen in der Eurozone vor allem am langen Ende (zehnjährige und fünfjährige Swaps) zurückgekommen. Dagegen seien sie am kurzen Ende (2 Jahre und Libor) praktisch unverändert geblieben.

(AWP)