Erstmals seit drei Jahren ist in Manhattan der durchschnittliche Preis für eine Eigentumswohnung unter 1 Million US-Dollar gerutscht. In Hongkong verzeichneten die Eigenheim-Werte die längste Abwärtsbewegung seit 2008, während die Preise in den äusseren Stadtteilen von London erstmals seit 2011 gefallen sind. In Sydney haben die Hausbesitzer mit dem schlimmsten Immobilieneinbruch seit den achtziger Jahren zu kämpfen.

Laut einem Knight-Frank-Index für erstklassige Immobilien in 43 Städten ist der Preis für Luxusimmobilien so wenig gestiegen wie seit 2012 nicht mehr. Während einige darin einen geordneten Rückzug sehen, sehen andere Anlass zur Sorge. In einem Arbeitspapier vom November warnte der Internationale Währungsfonds, dass die Tendenz einer synchronen Bewegung der Eigenheimpreise in globalen Metropolen bedeutet, dass lokale Schocks zu Verwerfungen an den Märkten auf der ganzen Welt führen könnten.

Es gibt einige globale Städte, die "das Gefühl für die Risikowahrnehmung beeinflussen", sagte Albert Saiz, Professor für Stadtwirtschaft und Immobilien am Massachusetts Institute of Technology. "Wenn sich New York und London erkälten, ist ihre Vorrangstellung so gross, dass sie Auswirkungen auf den Gesamtmarkt haben könnten."

Nicht nachhaltige Gewinne

Auf der Suche nach renditestarken Anlagen haben internationale Investoren Geld in die grössten und teuersten privaten Immobilienmärkte investiert, was die Preise in die Höhe getrieben hat. Regierungen zeigten sich besorgt, dass die Gewinne nicht nachhaltig seien, und reagierten mit Massnahmen, die darauf abzielten, die internationalen Geldströme einzudämmen.

Das britische Parlament wird später in diesem Monat Details zu einer Steuer auf ausländische Immobilienkäufe in London veröffentlichen. Dieser Plan folgt auf Massnahmen zur Erhöhung der Gebühren für Zweitwohnungen und Objekte im Besitz von Unternehmen. Die Regierung schaffte auch Steuervergünstigungen für mit Hypotheken gekaufte Mietwohnungen ab. Die Preise für Eigenheime in den teuersten Gegenden Londons liegen laut Daten von Savills Plc um 19 Prozent unter dem Höchststand von 2014, aber die Tendenz, Investorenkäufe zu beschränken, besteht immer noch.

Eine ähnliche Dynamik zeigt sich auf der ganzen Welt. Die Anzahl der Eigenheimverkäufe in Vancouver ist nach einer Reihe von neuen Steuern, strengeren Hypothekenvorschriften und steigenden Zinssätzen 2018 gegenüber dem Vorjahr um 32 Prozent gesunken. Die Durchschnittspreise in Auckland verzeichneten ihren ersten Jahresrückgang seit 2008, nachdem die neuseeländische Regierung ein Gesetz erlassen hatte, um ausländische Käufe zu beschränken, die ihrer Meinung nach teilweise für die eskalierenden Mietkosten verantwortlich waren. Die Hauspreise sind in Sydney um 11 Prozent von ihrem Höchststand 2017 gefallen nach staatlichen Beschränkungen für ausländische Käufe und strengeren Kreditbedingungen.

Regierungsmassnahmen

"Die Massnahmen der Regierungen zur Reduzierung ausländischer Käufe und/oder die angespannte Erschwinglichkeit für Kreditnehmer haben bereits dazu geführt, dass die Eigenheimpreise in Städten wie Sydney, Melbourne, Toronto, Vancouver und Stockholm zum Stillstand gekommen oder gesunken sind", sagte Fitch Ratings in einem Bericht vom 15. Januar über das globale Preiswachstum am privaten Immobilienmarkt.

In Hongkong trug eine drohende Leerstandssteuer, die die Anleger davon abhalten sollte, leere Apartments zu horten, dazu bei, die Preise um fast 9 Prozent gegenüber ihrem Höchststand im August nach unten zu treiben. Citigroup Inc. sagte, sie rechne damit, dass die Preise im März ihren Tiefpunkt erreichen werden - und es gibt zahlreiche Anzeichen, dass die Bauträger weiterhin besorgt sind. China Overseas Land & Investment Ltd. hat kürzlich aggressive Rabatte für seine neuen Wohnungen im Tai Po-Viertel in Hongkong verkündet, um die Konkurrenz angesichts des steigenden Angebots abzuwehren.

Politische Massnahmen, die darauf abzielen, die Preise im Zaum zu halten, sind nicht die einzigen Faktoren, die das Wachstum belasten. Lokale Dynamiken wie der geplante Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union, die US-Steuergesetze vom letzten Jahr oder strengere Kapitalkontrollen in China sind nicht mehr lokal, sie schlagen Wellen auf der ganzen Welt.

In den USA seien Immobilienentwickler, die sich auf wohlhabende Käufer konzentrierten, vergleichsweise stark aus der Grossen Rezession gekommen, sagt Daryl Fairweather, Chefökonom bei Redfin Corp. Das Ergebnis war eine Flut von Millionen-Dollar-Eigentumswohnungen, die sich in den wichtigsten Märkten angesammelt hatten, während das knappe Angebot die Preise bei bescheideneren Häusern nach oben trieb. Jetzt geben die US-Märkte nach, da die Käufer angesichts der hohen Preise und steigenden Zinsen zurückschrecken, und volatile Aktienmärkte die Bedenken hinsichtlich der Bezahlbarkeit verstärken.

"Lange Zeit konnte man über grosse, wichtige Themen wie den Brexit oder die Änderung der Steuerpolitik in den USA sprechen - jedes von ihnen schien einen grossen Markt zu treffen, hatte aber nicht wirklich Übertragungseffekte", sagte Dan Conn, Chief Executive Officer von Christie’s International Real Estate. „Was in diesem Jahr geschah, ist, dass die Handelsstreitigkeiten dazu geführt haben, dass dies zunehmend ein globales Thema wird anstelle eines rein regionalen Themas. Die Leute reden über globale Auswirkungen. "

