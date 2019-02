"Wir sehen eine Reihe von Warnsignalen, die den Beginn einer zyklischen Korrektur" für Büroimmobilien in London ankündigen, schreiben Berenberg-Analysten um Kieran Lee in einer Notiz. Hohe Mieten und Immobilienpreise sowie ein schwieriger Markt für ältere Gebäude bedeuten, dass "die Risikobalance kräftig nach unten gerichtet ist".

Die Werte der Londoner Büros haben sich seit dem Brexit-Votum nahe Rekordhochs gehalten . Das ist zum einen dem Zustrom ausländischen Kapitals infolge des schwachen Pfunds zu verdanken. Dazu beigetragen hat weiterhin eine robuste Nachfrage nach Büroflächen, getrieben vom schnellen Wachstum von Unternehmen wie WeWork Cos, einem Anbieter von bezugsfähigen Büroräumen.

Diese bisherigen Stützen des Markets könnten leicht wegfallen, sagen die Berenberg-Analysten. Die ausländische Nachfrage könnte wegbrechen sobald das Pfund wieder steigen sollte, durch den Brexit selbst oder andere politische Faktoren. Hinzu kommt das Risiko, dass flexible Bürobetreiber in Zahlungsschwierigkeiten geraten, wenn die Mieten zu sinken beginnen. Das würde die Preise dann weiter unter Druck setzen.

Die wachsende Diskrepanz zwischen den Mieten der teuersten Büros und älteren Gebäuden könnte sich den Analysten zufolge für Unternehmen wie Great Portland Estates und Derwent London auswirken, die über eine grosse Anzahl von Immobilien für zukünftige Sanierungen besitzen. Für den Sektor sei es "eine Gratwanderung". Zwar habe sich die Qualität der gehaltenen Aktiva verbessert und die Unternehmen hätten Fortschritte beim Schuldenabbau gemacht. Aber eine zyklische Marktkorrektur würde die börsennotierten Londoner Büro-Anbieter "erheblich" beeinträchtigen.

RBC Capital Markets-Analyst Julian Livingston-Booth argumentiert, dass der Sektor mit Mieten nahe der Höchststände und Immobilienrenditen unweit der Rekordtiefs unattraktiv erscheint. Zwar seien die Märkte für Gewerbeimmobilien in Grossbritannien weniger zyklisch geworden. Sie hätten aber "ihre Zyklizität nicht verloren", schrieb er am Montag in einer Mitteilung.

(Bloomberg)