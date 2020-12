Mit den eingenommenen flüssigen Mitteln von 26,3 Millionen Franken will das Unternehmen das bestehende Immobilienportfolio weiter ausbauen, wie es am Freitag mitteilte. Die Kapitalerhöhung sei bei institutionellen und privaten Anlegern auf grosses Interesse gestossen und in der Folge habe das Aktionariat erneut ausgebaut werden können, schrieb Novavest.

Insgesamt wurden 631'145 neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von 41,70 Franken je Aktie gezeichnet. Die Liberierung der neuen Namenaktien erfolgt am 15. Dezember, der erste Handelstag ist voraussichtlich der 16. Dezember.

Mit dem Vollzug der Kapitalerhöhung beträgt das Aktienkapital der Gesellschaft neu 201,8 Millionen, eingeteilt in rund 7 Millionen Namenaktien mit Nennwert von CHF 28,55 je Aktie.

(AWP)