Vor allem die Entwicklung der grössten Tochtergesellschaft, Orascom Development Egypt (ODE), habe für einen deutlichen Wachstumsschub gesorgt, teilt die Gruppe des ägyptischen Investors Samih Sawiris am Donnerstag mit.

Der Umsatz stieg 2017 um 2,9% auf 244,4 Mio CHF. Der Bruttogewinn stieg auf 62,9 Mio von 53,9 Mio im Jahr 2016. Unter dem Strich gelang es dem Unternehmen seinen Verlust auf 41,1 Mio CHF einzudämmen nach einem Minus von 196,4 Mio im Vorjahr.

Den adjustierten EBITDA, d.h. ohne Landverkäufe, Währungseinflüsse und Wertberichtigungen, steigerte die Gruppe um 70,4% auf 33,4 Mio CHF.

Kurz vor Ostern hatte bereits die grösste Tochtergesellschaft, Orascom Development Egypt, den Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft. Der Umsatz stieg um fast 80% auf umgerechnet rund 141 Mio CHF, der Reingewinn lag bei rund 21 Mio CHF, wie es seinerzeit hiess. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wurde der Umsatzbeitrag der Tochter aber durch die Abwertung des ägyptischen Pfundes gegenüber dem Schweizer Franken geschmälert. Das EGP hat im Berichtszeitraum um gut 50% abgewertet.

Für die Zukunft kündigt Orascom an, auch weiterhin an der Entschuldung seiner ägyptischen Tochter zu arbeiten. Ziel sei es, die Last um etwa 56 Mio CHF zu senken. Damit dürfte sich der Zinsaufwand um etwa 33 Mio CHF in den kommenden sechs Jahren mindern.

Für das laufende Jahr 2018 heisst es in der Mitteilung, die ersten Daten zu den Geschäftsfeldern Immobilien und Hotels wiesen auf einen guten Start in das erste Quartal hin.

