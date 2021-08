Der Durchschnittspreis für ein Einfamilienhaus im Bestand stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf ein Allzeithoch von 357'900 Dollar. Niedrige Hypothekenzinsen heizen den Markt seit mehr als einem Jahr an, wobei ein Mangel an Bestandsobjekten die Preise immer weiter in die Höhe treibt.

Die Verkäufe von Eigenheimen in den USA sind im Mai den vierten Monat in Folge gesunken, was zeigt, dass Käufer kaum noch bezahlbare Objekte finden.

Dem widmet sich Divvy Homes, ein Tech-Startup, das Wohnungen im Auftrag von Mietern kauft und ihnen dann hilft, Eigentümer zu werden. In der letzten Finanzierungsrunde wurde das Unternehmen mit etwa 2 Milliarden Dollar bewertet und hat sich damit rund vervierfacht.

(Bloomberg)