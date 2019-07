So hat die ägyptische Tochtergesellschaft Orascom Development Egypt eine 51-Prozent-Beteiligung an der Oberoi Zahra, einem Floating Boat auf dem Nil mit 27 Kabinen, zu einem Enterprise Value von 4,0 Millionen US-Dollar an einen ägyptischen Privatinvestor verkauft, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess.

Die Transaktion erfolge im Einklang mit der Gruppenstrategie, Nicht-Kernaktivitäten zu veräussern, die Bilanz zu stärken und sich auf das Kerngeschäft Stadtentwicklung zu fokussieren. Den Angaben zufolge ist der Verkauf mit einem Barerlös in der Höhe von 2,0 Millionen Dollar verbunden. Dieser Ertrag werde in die weitere Expansion der Gruppe reinvestiert.

(AWP)