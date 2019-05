Dies teilte das Unternehmen des ägyptischen Investors Samih Sawiris am Dienstag mit. Im Rahmen des neuen Anstellungsvertrags werden Bichara unter anderem 2,5 Prozent der ausstehenden Aktien zugesprochen. Der neue Arbeitsvertrag soll die bisherige Vereinbarung rückwirkend per 1. Januar 2019 ersetzen. Die im alten Vertrag aufgelaufene Eventualvergütung werde dabei mit einer einmaligen Pauschalentschädigung in Höhe von 3 Millionen Franken abgegolten, die nach Wahl des Verwaltungsrats in bar oder in Aktien entrichtet werden könne.

Anstellung von Bichara ist neu unbefristet

Das neue unbefristete Vertragsverhältnis sieht den Angaben zufolge neben einem fixen Brutto-Jahreslohn und einem allfälligen, diskretionären Bonus in bar eine aktienbasierte Vergütungskomponente vor. Die aktienbasierte Vergütung werde in Form von bedingten Anrechten auf Aktien erfolgen, welche eine gestaffelte Zuteilung von insgesamt 2,5 Prozent der ausstehenden ODH-Aktien über fünf Jahre vorsehen.

In der Mitteilung zeigt sich VR-Präsident und Hauptaktionär Samih Sawiris sehr zufrieden mit der Arbeit von Khaled Bichara. "Er leistet hervorragende Arbeit und ich bin überzeugt, dass sich der seit 2017 erkennbare Aufwärtstrend unter seiner Leitung nachhaltig und beschleunigt fortsetzen wird." Als wichtiger Aktionär werde dieser alles daran setzen.

Bichara hatte die operative Leitung von Orascom DH im Jahr 2015 von Samih Sawiris interimistisch im Rahmen eines Beratungsvertrags mit Accelero Capital übernommen. Der neue Anstellungsvertrag steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die heutige Generalversammlung und der damit verbundenen beantragten Erhöhung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019.

