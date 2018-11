Das dortige Projekt Taba werde ab 2019 Gewinne liefern, heisst es in einer Präsentation zu einer Investorenveranstaltung, die am Mittwochabend veröffentlicht wurde. Beim Projekt El Gouna in Ägypten erwartet das Unternehmen im laufenden Jahr eine Steigerung der Immobilienverkäufe von 20 bis 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zudem plant es eine Erhöhung der Zimmerpreise bei den Hotels des Projekts um 10 bis 15 Prozent im kommenden Jahr.

Beim Projekt Makadi Heights stellt Orascom Immobilienverkäufe von 10,8 Millionen Franken im Jahr 2018 verglichen mit 0,5 Millionen Franken in 2017 in Aussicht und bei O-West will die Gesellschaft mit Verkäufen im ersten Quartal 2019 beginnen.

Für das sich in Oman befindende Projekt Hawana Salalah fasst Orascom eine Steigerung der Verkäufe im laufenden Jahr um 10 bis 15 Prozent gegenüber den 16,5 Millionen Franken im vergangenen Jahr ins Auge. Für Jebal Sifah, ebenfalls in Oman, hat das Unternehmen bei den Verkäufen einen Anstieg von 50 bis 55 Prozent gegenüber den 11,8 Millionen im vergangenen Jahr als Guidance definiert.

Im montenegrinischen Lustica wird 2018 mit einer Verdoppelung der Immobilienverkäufe gegenüber den 17,2 Millionen von 2017 gerechnet.

